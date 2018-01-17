Новый вирус-шпион крадет сообщения из WhatsApp и записывает разговоры

17 января 2018 13:18 (UTC+04:00)

"Лаборатория Касперского" обнаружила новый вирус для Android-устройств, который может красть сообщения из мессенджера WhatsApp, говорится в исследовании компании, передает РИА Новости.

Речь идет о вирусе Skygofree, который распространяется через поддельные сайты крупных сотовых операторов, где пользователям предлагают установить "ускоритель интернет-подключения".

"Skygofree — один из самых мощных шпионских инструментов, которые мы когда-либо видели для этой платформы", — отметили аналитики.

Как пишут эксперты, программа-шпион может делать запись разговоров, красть sms и сообщения из WhatsApp, данные GPS и события из календаря, а также записывать звук, когда зараженное устройство находится в определенном месте. Кроме того, вирус позволяет подключать устройства к Wi-Fi, которые также контролируются злоумышленниками.

Согласно исследованию, Skygofree активно распространялся с 2015 года. В последний раз, по данным "Лаборатории Касперского", домен для его распространения был зарегистрирован 31 октября прошлого года. При этом заражению подверглись только устройства в Италии. Эксперты уверены, что разработчики вируса также находятся в Италии.

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Azernews Newspaper
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