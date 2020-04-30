В Азербайджане отмечается рост скорости интернет-загрузок
БАКУ/Trend/ - В течение недели c 20 по 27 апреля в Азербайджане увеличились средние скорости загрузок как для мобильной, так и широкополосной интернет-связи, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Ookla.
По данным источника, в течение минувшей недели в стране скорость загрузки по фиксированному широкополосному доступу к сети увеличилась на восемь процентов, дойдя до 20,18 Мбит/с, а скорость загрузки по мобильной сети выросла на четыре процента, достигнув 28,57 Мбит/с.
Отметим, что в целом за указанный период скорости загрузок широкополосных и мобильных сетей по всему миру снизились на 2 (74,72 Мбит/с) и на 3 процента (31,81 Мбит/с) соответственно.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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