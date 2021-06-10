«Лаборатория Касперского» запустила подкаст о киберпреступлениях и информационной безопасности «Смени пароль!»

БАКУ/Trend/ - В выпусках документально-разговорного подкаста речь пойдёт об информационной безопасности, а также конкретных угрозах и киберпреступлениях. Практикующие эксперты в области кибербезопасности Алексей Андреев, Александр Гостев и Сергей Голованов будут делиться историями из своего опыта и устраивать детективные разборы инцидентов.

Что такое кибероружие и как определить из какой страны хакеры?

Как защититься от кибератак и возможно ли это вообще?

Кто такие шифровальщики и есть ли у них совесть?

Кто смог заставить банкоматы бесконтрольно плеваться деньгами?

Как пандемия повлияла на нашу безопасность?

В первом выпуске подкаста ведущие расскажут о кибероружии, нападениях на ядерные станции, кибервойсках Северной Кореи, взаимодействии с Интерполом и «русских хакерах». В следующих выпусках поговорим о фонтане денег из банкоматов, проблеме борьбы с шифровальщиками и о том, как пандемия повлияла на безопасность людей и компаний (спойлер: дропы не могли выходить на улицы, и преступники сосредоточились на онлайне).

Подкаст «Смени пароль!» будет интересен всем, кто живёт в киберпространстве, увлекается новыми технологиями и не хотел бы стать главным героем историй об информационной безопасности. Слушайте нас на всех подкаст-площадках: https://podcast.ru/1570896327.