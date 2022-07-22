Samsung Galaxy S22 – совершенство фото и видео съемки (ФОТО)

Серия смартфонов Galaxy S22 подарила пользователям поистине невероятные возможности съемок. Дело в том, что серия стала известна своей впечатляющей камерой. Так, блок камер на смартфонах оснащен сразу несколькими камерами профессионального уровня, что позволяет получать отличные снимки даже в самых сложных условиях. Основная камера на девайсах имеет максимальное разрешение: 50 Мп для Galaxy S22 и Galaxy S22+, а также 108 Мп на Galaxy S22 Ultra. Благодаря большому датчику, который стал на 23% больше по сравнению с предыдущими моделями, смартфон снимает яркие снимки с точной цветопередачей даже после захода солнца. А алгоритмы обработки искусственного интеллекта и технология Super Clear Lens позволяют создавать фотографии с естественной цветопередачей даже ночью. Теперь, любители ночных прогулок, смогут наслаждаться ночными пейзажами, яркими фотографиями тихих улиц и невероятной красотой ночного неба.

Именно для таких съемок, Samsung представила технологию ночной съемки-Nightographу. Благодаря данной технологии владельцы Galaxy S22 смогут сделать отличные кадры с насыщенными цветами и точной передачей даже в условиях низкой освещенности.

Технология Nightography обеспечивает высокую детализацию и хорошую цветопередачу при слабом освещении благодаря сочетанию мощного железа и программного обеспечения с возможностями искусственного интеллекта (ИИ).

А 108-мегапиксельная камера на Galaxy S22 Ultra с высоким разрешением обладает самым большим пиксельным сенсором. Во время съемки в условиях слабого освещения объектив объединяет свои пиксели в блоки из девяти пикселей, чтобы полученные пиксели размером 2,4 мкм, смогли поглотить еще больше света, для четкого и яркого изображения.

Далее в блоке представлена сверхширокоугольная матрица на 12 Мп. Угол обзора объектива составляет 120 градусов. Снимки с камеры получаются контрастными, а искажения отлично передают глубину сцены, выделяя объекты в кадре на фоне того, что находится за ними.

Третий объектив – это телеобъектив (10 МП) c трехкратным оптическим зумом и стабилизацией изображения. Максимальный размер увеличения составляет 30х. Но это уже не будут художественные снимки, но они позволят разглядеть то, что происходит вдалеке.

Cтаршая модель Galaxy S22 Ultra дополнительно оснащена четвертым модулем телеобъектива,обладающим 10 –ти кратным оптическим и 100-кратным цифровым приближением, позволяющим разглядеть абсолютно все объекты, расположенные вдали.

Необходимо отметить, что великолепные характеристики камеры Galaxy S22 Ultra впечатлили множество авторитетных экспертов. Так, европейская ассоциация ассоциацией Technical Image Press Association (TIPA) назвала гаджет лучшим смартфоном с возможностями для фотографии профессионального уровня, а ведущая международная организация по оценке качества изображений Valued Camera eXperience (VCX) присудила модели высшую оценку.

Еще в новой серии Samsung представила функцию AI Stereo Depth Map для снимков в портретном режиме, в котором искусственный интеллект автоматически обрабатывает фото, отделяя объект от фона. Также, стоит упомянуть, что смартфоны снимают видео в 8K со скоростью 24 кадра в секунду и видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Дополнительно на смартфонах есть возможность редактировать снимки, тулами разработанными специально для фотохудожников. Как и в профессиональных камерах, в Galaxy S22 можно настраивать ISO, выдержку, баланс белого и другие параметры с помощью приложения Expert RAW. Пользователи могут настроить каждый из объективов, от сверхширокоугольного до телеобъектива. Expert RAW позволяет сохранять файлы в форматах JPG и DNG, что открывает возможности для последующей тонкой настройки и редактировании фотографий.

Все смартфоны серии Samsung Galaxy S22 уже доступны к продаже в Азербайджане. Дополнительную информацию о новейших девайсах серии Galaxy S22 можно получить на официальном сайте компании Samsung, а также в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton, World Telecom и Optimal.