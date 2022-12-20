MasterCard помогает Азербайджану в создании "умной" и безопасной финансовой среды

БАКУ /Trend/ - Глобальная платежная система MasterCard сотрудничает с финансовыми институтами Азербайджана по реализации проектов по "Открытому банкингу" (Open Banking) и разработке открытых API-стандартов, дистанционному обслуживанию клиентов.

Об этом сказал Trend в четверг генеральный директор MasterCard по Азербайджану и Турции Авшар Гюрдал.

По его словам, продолжается партнерство MasterCard и по проектам цифровизации данных.

"Мы отслеживаем и изучаем все мировые тренды финансового сектора. Наше сотрудничество с партнерами и банками в Азербайджане направлено на создание в стране устойчивой, "умной" и безопасной финансовой среды. Хочу также подчеркнуть, что каждый регион имеет свои отдельные тренды развития, и азербайджанский опыт разработки решений нам интересен", - добавил Гюрдал.

Кроме того, MasterCard в сотрудничестве с местными банками приступил к реализации проекта по предотвращению киберугроз.

По его словам, ведутся пилотные работы по тестированию и интеграции сервиса, который способен определять действия и принадлежность их киберпреступнику или клиенту банка.

"MasterCard, как и азербайджанские банки и регулятор нацелен на обеспечение устойчивой цифровой денежной среды, а также безопасность выполнения операций по ним. Количество случаев мошенничества в сети интернет, а также в области электронной коммерции неуклонно растет. Мы наблюдаем эту тенденцию в различных странах мира, и не можем знать, где, когда и какой вид кибермошенничества будет актуален. Для предотвращения этих угроз азербайджанские банки наращивают инвестиции в защиту своих информационных систем. Кроме того, мы, как глобальная платежная система уделяем пристальное внимание обеспечению безопасности безналичных платежей", - добавил он.