Казахстанская компания объявила тендер на покупку интеллектуальной станции

Тендеры 12 июня 2021 12:35 (UTC+04:00)
Казахстанская компания объявила тендер на покупку интеллектуальной станции
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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