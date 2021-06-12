Казахстанская компания объявила тендер на покупку интеллектуальной станции
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Полад Бюльбюль оглы выразил соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси в связи с кончиной архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ Александра Ищеина
У Литвы и Азербайджана еще лучшие возможности для дальнейшего экономического сотрудничества - вице-министр
Скончался известный писатель и ученый Чингиз Каджар из царского дома Каджаров, автор книг "Старая Шуша" и "Старый Баку"
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Италии в Азербайджане (ФОТО)
Наблюдательный совет AZAL утвердил положения и составы комитетов по совершенствованию управления ЗАО (ФОТО)
Литва может предложить Азербайджану быстрый маршрут для доставки товаров в страны Скандинавии - вице-министр
Литовские компании заинтересованы в участии в проектах солнечной энергетики в Азербайджане - вице-министр
На пастбища освобожденного Кельбаджара переносятся животноводческие и пчеловодческие хозяйства (ФОТО)
Международные спортивные мероприятия приносят Азербайджану как политические, так и экономические дивиденды - депутат
Страховому рынку Азербайджана удалось избежать масштабных негативных последствий, вызванных COVID-19
В преддверии выборов Кочарян прибегает к хитрым механизмам и незаконным методам – азербайджанский политолог
Бакинская высшая школа нефти совместно с ПЕА провели мероприятие, посвященное Дню национального спасения (ФОТО)
Азербайджан приветствует решение ЕСПЧ отклонить требование о немедленном освобождении 11 граждан Армении – МИД
Восстановительно-консервационные работы в «Чыраг-гала» завершатся до конца года – Минкультуры Азербайджана (ФОТО)