Больше всего за электронной визой в Узбекистан обращались граждане США

БАКУ /Trend/ - С момента запуска в Узбекистане системы оформления и выдачи электронных въездных виз 15 июля на портал услуги поступило 196 заявок от граждан 28 стран. Об этом, как передаёт «Газета.uz», сообщил заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Воспользоваться системой могут граждане, прибывающие в Узбекистан в туристических целях из стран, для которых установлен упрощенный порядок оформления визы.

Срок рассмотрения заявки составляет два рабочих дня. По данным на вечер 17 июля уже выдана 31 электронная виза.

Больше всего заявок поступило от граждан США – 33, Великобритании – 30 и Китая – 26. Граждане Польши и Индии подали по 14 заявок.

Заявки также поступили от граждан Испании – 9, Канады – 8, Франции и Нидерландов – по 7, Германии, Ирландии и Италии – по 5, Бельгии и Португалии – по 4, Венгрии, Швейцарии и Австралии – по 3, Австрии, Болгарии, Дании, Хорватии и ОАЭ – по 2, а также Латвии, Литвы, Македонии, Норвегии, Швеции и Саудовской Аравии – по 1.

Электронная виза выдается для однократного пребывания на территории Узбекистана сроком на 30 дней. Она является действительной в течение 90 дней.

Электронная виза направляется на адрес электронной почты, при прохождении границы достаточно представить визу в бумажном или электронном виде.

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