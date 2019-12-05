Азербайджан вошел в ТОП-5 по въездному туризму в Россию

5 декабря 2019 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За первые девять месяцев текущего года число поездок из Азербайджана в Россию выросло на 19 тысяч, или на три процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщает Trend в четверг со ссылкой на статистический портал «ТурСтат».

Согласно данным туристического сайта, Азербайджан с 684 тысячами поездок занял четвертое место по числу иностранных граждан, прибывших в Россию за январь-сентябрь 2019 года.

В целом въездной туризм в Россию в январе-сентябре вырос за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии и Евросоюза.

В пятерку стран по числу туристических поездок в Россию по итогам девяти месяцев года вошли Украина - 5,944 миллиона поездок, Казахстан - 2,716 миллиона, Китай - 1,594 миллиона, Азербайджан - 684 тысячи, Финляндия - 681 тысяча поездок.

Рейтинг составлен по результатам анализа статистики въездных туристических поездок иностранцев в Россию.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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