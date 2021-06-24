Израиль открыт к новым совместным с Узбекистаном проектам в сфере туризма (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Израиль открыт к новым совместным с Узбекистаном проектам в сфере туризма.

Об этом сообщил в четверг Trend директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства Государства Израиль в РФ Владимир Шкляр.

По его словам, Израиль положительно оценивает возможность сотрудничества с Узбекистаном в сфере туризма.

«В последние три года до пандемии коронавируса туристический поток в Израиль из этой страны был небольшим - от 3,4 до 3,9 тысячи человек в год, но потенциал для его увеличения, безусловно, есть», — сказал Шкляр.

Он отметил, что на данный момент совместных проектов двух стран в области туризма нет, однако Израиль открыт к предложениям в этой сфере.

"С началом пандемии туризм прекратился. В настоящий момент действует предостережение от поездок в Узбекистан, а пассажиры, прибывающие из этого пункта назначения, за исключением обладателей израильских свидетельств о вакцинации или выздоровлении, должны находиться на карантине. При этом важно добавить, что мы работаем над расширением информационного сотрудничества со СМИ Узбекистана: будем делиться самыми актуальными новостями, которые в это время важны, пожалуй, как никогда раньше», — сказал Владимир Шкляр.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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