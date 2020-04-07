Грузоперевозки между Азербайджаном и Грузией осуществляются по спецпротоколу - министерство

БАКУ /Trend/ - Все транспортные грузоперевозки через таможенные контрольно-пропускные пункты на грузино-азербайджанской границе осушкствляютс 24 часа в сутки в соответствии со специально разработанным протоколом, сообщает Trend со ссылкой на данные Службы доходов министерства финансов Грузии.

"Министерство финансов сообщает, что в связи с осуществлением профилактических мер на территории Азербайджана и Грузии, транспортные средства проходят через таможенные контрольно-пропускные пункты на грузино-азербайджанской границе 24 часа в сутки в соответствии со специально разработанным протоколом (в том числе транзитные и железнодорожные грузовые перевозки)”, - говорится в заявлении налоговой службы.

Отметим, что в рамках мер, принимаемых против распространения пандемии коронавируса (COVID-19) в Азербайджане, с 00:00 5 апреля 2020 года до 00:00 20 апреля полностью приостановлен въезд и выезд на территорию страны наземным и воздушным транспортом, за исключением перевозки грузов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)