Украинская авиакомпания SkyUp начнет выполнять регулярные рейсы в Навоийский регион Узбекистана

В августе украинский лоукостер SkyUp начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Киев - Навои - Киев, передает Trend со ссылкой на пресс-службу SkyUp.

Согласно информации, SkyUp начал еженедельно летать между Ташкентом и Киевом, но это были чартерные рейсы, а не регулярные.

Ранее сообщалось, что украинский лоукостер SkyUp получил разрешение на выполнение рейсов из Киева в города Самарканд и Ургенч в Узбекистане.

Отмечалось, что разрешение на выполнение рейсов компания получила 10 июня 2021 года. Рейсов в регионы Узебкистана будут осуществляться один раз в неделю. Разрешение будет действовать с 12 июня 2021 года по 25 марта 2023 года.

Также отмечалось, что SkyUp готова увеличить количество выполняемых рейсов в города Узбекистана. В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы из Киева в Ташкент один раз в неделю.