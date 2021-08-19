Uzbekistan Airways доставила во Франкфурт-на-Майне эвакуированных из Афганистана

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways в четверг доставил из Ташкента во Франкфурт-на-Майне людей, эвакуированных ранее из Афганистана, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

По данным Министерства обороны Германии, во второй половине дня в четверг им удалось вывезти на военном самолете из Кабула 211 человек. Общее число эвакуированных через Ташкент, таким образом, достигло свыше 900 человек.

«Узбекистан выступил со своей инициативой — эвакуируемым оказана вся необходимая помощь, и они улетают в город Франкфурт в Германии на предоставленном правительством страны самолете», — говорится в сообщении.

Отмечается, что борт был выделен по запросу посольства ФРГ в Ташкенте.

Ранее из Ташкента эвакуируемых вывозили только самолеты германской авиакомпании Lufthansa.

«В связи с тем, что ташкентский аэропорт находится в транзитном режиме, пассажирам из Афганистана не разрешается передвижение по территории. Никто из эвакуированных не выйдет в город, пока германская сторона не заберет их пассажирскими рейсами из Ташкента», — говорится в сообщении.

Эвакуация по воздушному мосту между Кабулом и Ташкентом будет продолжаться до тех пор, пока ситуация в Афганистане не нормализуется.