БАКУ /Trend/ - Развитие транспортных коммуникаций Узбекистана позволит открыть дополнительные выходы на рынки Ирана и Азербайджана.

Об этом сказал Trend российский политолог, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.

По его словам, необходимо учесть, что для Узбекистана в рамках стратегических программ, утвержденных его президентом для развития экономики, это развитие направлено на увеличение экспорта в северо-западном направлении: на рынки России и Европы.

"Очень важное значение здесь имеют транскаспийские магистрали, включающие паромное сообщение между Туркменбаши и Баку. Этот транспортный маршрут Узбекистаном уже используется. Однако в рамках обсуждаемого соглашения между главами Туркменистана и Узбекистана он получит новый импульс для связи Узбекистана с Ираном", - сказал Караваев.

По его мнению, экономические отношения Узбекистана и России будут строиться в рамках железнодорожного сообщения.

"Узбекистан может через действующую железную дорогу из Ирана через Туркменистан и Казахстан в Россию подключиться к транспортному коридору Север-Юг. Это позволит обеспечить Узбекистан выходами к каспийским и иранским портам", - сказал Караваев.

Кроме того, он отметил, что обсуждаемое главами Туркменистана и Узбекистана развитие транспортной инфраструктуры этих стран направлено на выстраивание больших трансевразийских линий.

"Развитие подобной линии, с одной стороны, является частью Евразии, а с другой – узлом Каспийского региона, соединяющим его страны с европейскими рынками, на юге – с Индией, на востоке – с Китаем и на севере – с Россией.

Эти связанные между собой промышленно-экономические зоны Евразии имеют каналы транспортных сообщений, требующие дальнейшего развития.

Соглашение между Узбекистаном и Туркменистаном входит в логику трансрегионального развития коммуникаций для соединения этих зон. Соответственно, здесь обозначены элементы, стыкующиеся как с транспортным коридором МТК "Север-Юг", так и с маршрутами, которые привязаны в рамках китайской инициативы "Один пояс – один путь", - сказал он.

Караваев подчеркнул, что интересы Узбекистана и Туркменистана по коридору Север-Юг связаны с выходом на рынки Ирана и Индии.

"Индия рассматривает восточный створ МТК "Север-Юг" как наиболее важный для себя маршрут выхода на рынки Средней Азии. Железнодорожная и автомобильная коммуникация между Ираном и Туркменистаном имеет для (Индии) более первостепенное значение, чем коммуникация, направленная на север через Азербайджан в Россию", - сказал политолог.

Кроме того, Караваев сообщил, что для России более важным представляется именно западный створ МТК "Север-Юг" через территорию Азербайджана и Ирана.

"Индия не против выхода на европейский рынок посредством МТК, однако она все же делает упор на развитие коммуникаций именно с регионом Средней Азии для сбыта своих текстильных товаров, а также получения сырьевой базы в Афганистане (горнорудные ресурсы) и Туркменистане (энергетические и углеводородные ресурсы)", - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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