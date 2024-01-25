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Агентство Азербайджана назвало число пассажиров, посетивших освобожденные от оккупации территории

Транспорт Материалы 25 января 2024 19:14 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана назвало число пассажиров, посетивших освобожденные от оккупации территории

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ — В период с 24 января 2022 года до 25 января 2024 года освобожденные территории Азербайджана посетили 27 822 пассажира, было осуществлено 680 рейсов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на информацию Агентства наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта.

В агентстве сказали также, что билеты на посещение освобожденных территорий в феврале поступят в продажу 28 января в 11:00 по бакинскому времени.

Отметим, что портал онлайн-продажи билетов интегрирован в соответствующие информационные системы для обеспечения безопасности, а также синхронизации разрешения на въезд на освобожденные территории с процессом приобретения билетов, определения лиц, на которых будет распространяться льгота.

Для покупки билета гражданам необходимо ввести в систему данные документа, удостоверяющего личность. Билетом может воспользоваться только гражданин, идентифицированный с помощью удостоверения личности. Пассажиры могут заранее приобрести билеты в оба конца онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Напомним, что первые регулярные автобусные маршруты в города Шуша и Агдам были запущены 24 января 2022 года.

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