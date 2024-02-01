Перроны ряда вокзалов Азербайджана "подстраиваются" под поезда "FLIRT"

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) проводит работы на перронах ряда железнодорожных станций с целью удобства и безопасности пассажиров, пользующихся услугами поездов Stadler "FLIRT", передает в четверг Trend со ссылкой на АЖД.

Речь идет об обновлении пассажирских платформ (перронов) на железнодорожных станциях "Большого Баку" и вокзала в Габале с учетом обслуживания новых одноэтажных поездов марки "FLIRT" и двухэтажных электропоездов "KISS" компании "Stadler".

"Для остановки на станциях электропоездов "KISS" нужны более высокие платформы, чем для поездов "FLIRT". Поэтому на перронах ведутся соответствующие работы", - пояснили в АЖД.

Напомним, что АЖД купила у Stadler Rail Group 10 поездов марки "FLIRT" (контракт был подписан в 2019 году).

С 2015 года на железных дорогах Азербайджана эксплуатируется девять двухэтажных электропоездов марки "KISS".

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