Жээнбеков посетил сельскохозяйственное предприятие «Pellmeyer» в Мюнхене

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 15 апреля в пригороде Мюнхене, Германия, посетил сельскохозяйственное предприятие «Pellmeyer». Об этом сообщает Trend со ссылкой на kabar.kg

Менеджер предприятия Томас Пеллмейер показал принцип работы по добыче биогаза из коровьего навоза.

Как он рассказал, на ферме в данное время содержится 200 коров, которые, кроме молока, обеспечивают и сырьем для производства биогаза. Первая биогазовая установка была построена в 1996 году. С тех пор предприятие стало флагманом по развитию биогазовой промышленности и расширению использования возобновляемых источников энергии в Баварии и Германии.

Глава государства, с интересом осмотрев предприятие, отметил, что в Кыргызстане не раскрыт потенциал по использованию возобновляемых источников энергии. В этом плане опыт баварского агрария он оценил как привлекательный для кыргызской экономики и выразил уверенность, что аграрный сектор КР имеет возможность перенять этот положительный опыт по данному виду животноводства в комплексе использования возобновляемых источников энергии.

Жээнбеков выразил огромное удовлетворение организацией труда на ферме и подарил менеджеру картину на память с изображением кыргызских лошадей.

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