Рахмон отметил важную роль Таджикистана в отношениях между Европой и Азией

Выступая на открытии Второго форума "Один пояс, один путь" в Пекине, глава Таджикистана Эмомали Рахмон напомнил о важно роли Таджикистана в развитии отношений между странами Евразии, передает Trend со ссылкой на Tj.sputniknews.ru

ДУШАНБЕ, 26 апр — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на открытии Второго форума "Один пояс, один путь" в Пекине, подчеркнул важную роль Таджикистана в международной торговле и развитии многовековых отношений между странами Евразии, сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня мир стоит перед серьезными вызовами и угрозами. Влияние кризисных факторов в глобальной экономике, конфликты, негативные последствия от изменения климата и социальное неравенство во многих регионах мира по-прежнему угрожают человечеству," - сказал Рахмон.

Он отметил, что учитывая новые глобальные реалии, инициатива "Один пояс, один путь" является своевременной и востребованной, так как отражает и объединяет экономические интересы многих стран.

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Глава республики напомнил, что Таджикистан реализует Национальную стратегию развития до 2030 года, в которой обозначены долгосрочные стратегические цели и приоритеты развития страны.

"На территории Таджикистана формируется порядка 60 процентов водных ресурсов Центральной Азии и по процентному объему производства "зеленой энергии" из возобновляемых источников находится на шестом месте в мире.

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Рахмон отметил, что в этом контексте в Таджикистане уделяется большое внимание разработке и реализации совместных инфраструктурных региональных проектов.

Так, он напомнил, о реализации проекта по строительству автомобильных трасс "Китай – Таджикистан – Узбекистан" и "Китай – Таджикистан – Афганистан".

"Наша цель в реализации этих проектов заключается в формировании транзитно-транспортных коридоров по направлению к морским портам Южной и Восточной Азии", - добавил лидер Таджикистана.

Он также рассказал, что благодаря привлекательным природно-географическим условиям, благоприятному климату, уникальному историческому и культурному наследию Таджикистан имеет большие возможности для развития различных видов туризма.

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