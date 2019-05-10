В Таджикистане планируют внедрить цифровую экономику

Министерство экономического развития и торговли Таджикистана презентовало проект цифрового документооборота, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Tj.sputniknews.ru

Проект министерству помогала разрабатывать компания "Сифат Иннотех Инвест".

Напомним, ранее правительство Таджикистана поручило Минэкономразвития разработать Концепцию цифровой экономики, а также подготовить план по внедрению цифровых технологий в социально-экономических отраслях.

Через некоторое время в ведомстве создали две рабочие группы - управленческую и техническую, которым было поручено заниматься подготовкой концепции цифровой экономики в Таджикистане.

Цель проекта - создать безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных.

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