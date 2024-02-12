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В Бишкеке пройдет встреча спецпредставителей ЕС и Центральной Азии по Афганистану

Центральная Азия Материалы 12 февраля 2024 06:53 (UTC +04:00)
В Бишкеке пройдет встреча спецпредставителей ЕС и Центральной Азии по Афганистану

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Спецпредставитель ЕС по Афганистану Томас Никлассон заявил, что в ближайшее время страны Евросоюза проведут встречу с представителями Центральной Азии для обсуждения вопросов предоставления возможностей для афганской стороны, передает Trend.

Никлассон отметил, что на следующей неделе он с нетерпением ждет встречи с коллегами из пяти стран Центральной Азии. Три из них являются соседями Афганистана. Встреча ЕС-Центральная Азия состоится в Бишкеке.

Подчеркивается, что это мероприятие в Бишкеке предварит встречу в столице Катара, городе Доха, где также будут обсуждены перспективы социально-экономического развития Афганистана, восстановления его промышленного потенциала.

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