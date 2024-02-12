В Бишкеке пройдет встреча спецпредставителей ЕС и Центральной Азии по Афганистану

БАКУ /Trend/ - Спецпредставитель ЕС по Афганистану Томас Никлассон заявил, что в ближайшее время страны Евросоюза проведут встречу с представителями Центральной Азии для обсуждения вопросов предоставления возможностей для афганской стороны, передает Trend.

Никлассон отметил, что на следующей неделе он с нетерпением ждет встречи с коллегами из пяти стран Центральной Азии. Три из них являются соседями Афганистана. Встреча ЕС-Центральная Азия состоится в Бишкеке.

Подчеркивается, что это мероприятие в Бишкеке предварит встречу в столице Катара, городе Доха, где также будут обсуждены перспективы социально-экономического развития Афганистана, восстановления его промышленного потенциала.

