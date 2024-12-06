Транзитные перевозки могут увеличиться благодаря взаимосвязи коридоров - председатель ЕАБР

АЛМАТЫ/Trend/ - Международные транзитные перевозки могут увеличиться на 40 процентов именно за счет взаимосвязи коридоров.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов в ходе сессии на тему "Партнерства в Центральной Азии: глобальные вызовы сквозь призму локальных задач", проходящей в Казахстане в городе Алматы.

"Центральная Азия — это регион, где ни одна из 5 стран не имеет выхода к морю. Улучшение связанности поможет превратить страны, не имеющие выхода к морю, в страны с сухопутными связями. Именно поэтому ЕАБР продвигает концепцию Евразийской транспортной сети. Ее основная предпосылка заключается в том, что соединение транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг порождает синергию", - сказал он.

По его словам, это создает новые возможности для логистики, новые маршруты и сквозные тарифы.

"И это исторический шанс для Центральной Азии стать транспортным перекрестком Евразии", - добавил он.