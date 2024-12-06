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Транзитные перевозки могут увеличиться благодаря взаимосвязи коридоров - председатель ЕАБР

Центральная Азия Материалы 6 декабря 2024 11:11 (UTC +04:00)
Транзитные перевозки могут увеличиться благодаря взаимосвязи коридоров - председатель ЕАБР
Фото: ЕАБР

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Али Гасымов
Али Гасымов
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АЛМАТЫ/Trend/ - Международные транзитные перевозки могут увеличиться на 40 процентов именно за счет взаимосвязи коридоров.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов в ходе сессии на тему "Партнерства в Центральной Азии: глобальные вызовы сквозь призму локальных задач", проходящей в Казахстане в городе Алматы.

"Центральная Азия — это регион, где ни одна из 5 стран не имеет выхода к морю. Улучшение связанности поможет превратить страны, не имеющие выхода к морю, в страны с сухопутными связями. Именно поэтому ЕАБР продвигает концепцию Евразийской транспортной сети. Ее основная предпосылка заключается в том, что соединение транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг порождает синергию", - сказал он.

По его словам, это создает новые возможности для логистики, новые маршруты и сквозные тарифы.

"И это исторический шанс для Центральной Азии стать транспортным перекрестком Евразии", - добавил он.

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