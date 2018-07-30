По итогам I полугодия грузооборот Казахстанских железных дорог увеличился

30 июля 2018 18:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Грузооборот "Казахстан темир жолы" (КТЖ, Казахстанские железные дороги) за январь-июнь текущего года составил 106,5 миллиарда тонно-километров, что превышает показатель прошлого года на девять процентов.

Об этом сообщил председатель правления "КТЖ" Канат Алпысбаев на совещании, посвященном итогам первого полугодия, передает пресс-служба нацкомпании.

В сообщении отмечается, что до конца этого года планируется обеспечить грузооборот на уровне 219 миллиардов тонно-километров.

В первом полугодии транзит по железным дорогам увеличился на 23 процента к уровню прошлого года - с 6,8 до 8,3 миллиона тонн, при этом план перевыполнен на семь процентов.

"Объем транзитных контейнерных перевозок составил 206,6 тысячи TEU, что на 39,5 процента выше уровня прошлого года. Перевозки в направлении Китай-Европа-Китай выросли в 1,4 раза к уровню прошлого года, достигнув 109 тысяч TEU.

По словам Каната Алпысбаева, 26 процентов дохода "КТЖ" обеспечивается за счет транзитных перевозок, которые занимают 14 процентов в общем объеме грузооборота.

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