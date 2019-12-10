Нацбанк Казахстана переедет в столицу

10 декабря 2019 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Весной 2020-го года Национальный банк Казахстана переедет в столицу Казахстана город Нур-Султан, сообщил председатель банка Ерболат Досаев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на казахские СМИ.

«Нацбанк, переедет сначала на арендной основе, а затем мы уже построим собственное здание. Мы предполагаем, что это будет весной 2020 года. Нацбанк переедет в Нур-Султан. Соответствующее решение принято», - сообщил Досаев.

Он также уточнил, что переезд не отразится на деятельности банка, а даже напротив, совместная работа с правительством повысит качество формирования денежно-кредитной политики страны.

По словам Досаева, в Алматы останется представительство Национального банка, в то время как в старом здании банка будет находиться вновь созданное Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Напомним, недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации Национального банка. Теперь, из структуры Нацбанка будет выделено агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Как отметил Досаев, теперь Национальный банк Казахстана сосредоточится на формировании денежно-кредитной политики.

По его словам, совместная работа с правительством и другими заинтересованными госорганами повысит эффективность финрегулятора.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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