Нацбанк и фондовая биржа Казахстана изменили регламент торгов долларом

Национальный Банк совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар США, сообщает пресс-служба Нацбанка, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В частности, 28 февраля торги откроются в 15:00 по времени города Нур-Султан в формате франкфуртского аукциона.

Данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны.

Вместе с тем, по мере изменения крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках, Национальным Банком совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» 28 февраля до 15:00 по времени Нур-Султана может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов.

Информация о дальнейшем режиме торгов по валютной паре тенге – доллар США будет доводиться своевременно через официальные каналы коммуникации.