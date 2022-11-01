В казахстанских СЭЗ реализуются новые проекты

БАКУ /Trend/ - На территории СЭЗ «Морпорт Актау» в Казахстане ведется реализация 28 проектов, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Об этом стало известно во время поездки председателя Комитета индустриального развития министерства Ильяса Оспанова и депутатов Сената парламента в специальные экономические зоны «Морпорт Актау» и «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк».

Так, Оспанов отметил, что на территории данной экономической зоны реализовано 18 проектов на 120,2 млрд тенге с созданием 1009 рабочих мест. Также на стадии реализации находятся 28 проектов на 757,7 млрд тенге и с созданием 4829 рабочих мест.

СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» занимается разработкой и реализацией инвестпроектов по созданию и развитию нефтехимических производств мирового уровня, направленных на глубокую переработку углеводородного сырья и выпуск широкой конкурентоспособной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью.

«На данный момент реализовано 4 проекта, на стадии реализации еще 13. Ведется строительство интегрированного газохимического комплекса, заводов по производству упаковочных изделий из пластмасс, изделий из полимеров и других», - отметил Оспанов.