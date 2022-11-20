Президентские выборы стартовали в 15 регионах Казахстана

В 15 регионах Казахстана начались президентские выборы, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Выступая с ежегодным посланием от 1 сентября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил осенью провести внеочередные президентские выборы.

21 сентября был подписан Указ о назначении внеочередных выборов Президента на 20 ноября текущего года.

Голосование на основной части избирательных участков страны будет проходить с 07:00 до 20:00 по местному времени. В то же время на 86 избирательных участках голосование начнется в 06:00 по местному времени.

Предвыборная кампания стартовала в Казахстане 21 октября и продлилась до 00:00 19 ноября.

Сегодня голосование пройдет на 10 101 избирательном участке по всей стране и на 68 избирательных участках за рубежом. По состоянию на 1 июля 2022 года в список избирателей включено 11 827 277 граждан Казахстана.

Шесть кандидатов, в том числе две женщины и четыре мужчины, зарегистрированы кандидатами в президенты.