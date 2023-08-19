БАКУ /Trend/ - По итогам недели цены на социально значимые продукты в Казахстане снизились на 0,1%, а в годовом выражении – выросли на 7,3%, передает Trend.

В стране подешевели несколько социально значимых продуктов. Заметнее всего упали цены на лук – на 6,9%.

Кроме того, снизились цены на картофель (-0,8%), морковь (-0,7%), муку (-0,7%), гречневую крупу (-0,5%), подсолнечное масло (-0,4%), сахар (-0,4%), курятину (-0,3%).

В то же время другие социально значимые продукты в стране подорожали. Капуста выросла в цене на 3,2%, рис – на 1,4%.