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Из Казахстана запустили авиарейсы в Тель-Авив

Казахстан Материалы 8 сентября 2023 07:34 (UTC +04:00)
Из Казахстана запустили авиарейсы в Тель-Авив

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Из Алматы запустили авиарейсы в Тель-Авив, передает Trend со ссылкой на пресс-службу комитета гражданской авиации Казахстана.

Сообщается, что 7 сентября 2023 года авиакомпания Air Astana открыла рейсы по маршруту Алматы - Тель-Авив с частотой два рейса в неделю (четверг и воскресенье) на воздушных судах Airbus 321.

"Открытие авиасообщения между Казахстаном и Израилем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", - говорится в сообщении.

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