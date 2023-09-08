Из Казахстана запустили авиарейсы в Тель-Авив

БАКУ /Trend/ - Из Алматы запустили авиарейсы в Тель-Авив, передает Trend со ссылкой на пресс-службу комитета гражданской авиации Казахстана.

Сообщается, что 7 сентября 2023 года авиакомпания Air Astana открыла рейсы по маршруту Алматы - Тель-Авив с частотой два рейса в неделю (четверг и воскресенье) на воздушных судах Airbus 321.

"Открытие авиасообщения между Казахстаном и Израилем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", - говорится в сообщении.