В Казахстане растут цены на социально значимые продукты

БАКУ /Trend/ - Цены на социально значимые продукты в Казахстане вновь начали подниматься, передает Trend.

За прошедшую неделю наблюдался прирост цен на 0,1%. В годовом выражении цены на социально значимые продовольственные товары увеличились на 5,6%.

В Казахстане наблюдается наибольший рост цен на яйца (+1,3%). Кроме того, подорожали гречневая крупа (+0,7%), мука, творог (+0,5%), молоко (+0,3%), курятина, кефир, соль (+0,2%), хлеб, рис, сливочное масло (+0,1%).

Снижение цен было зафиксировано на овощи (лук -1,7%, морковь -1,5%, картофель -1,1%, капуста -0,8%), макаронные изделия (-0,3%), подсолнечное масло и сахар (-0,1%). Стоимость говядины осталась неизменной.