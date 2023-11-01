Франция является ключевым партнером Казахстана в ЕС - Токаев

БАКУ /Trend/ - Франция является ключевым партнером Казахстана в ЕС.

Как передает в среду Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в узком формате с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Астане.

"Мы приветствуем ваш визит, это очень большое событие. Благодарю вас за то, что вы приняли мое приглашение и прибыли в Казахстан с официальным визитом. Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным. Уверен, что сегодняшние переговоры будут продуктивными", - подчеркнул Токаев.

По его словам, Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в ЕС, а также одним из крупнейших инвесторов в экономику страны.

Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития казахско-французского стратегического партнерства.

Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Отметим, что первого ноября Эмманюэль Макрон прибыл с официальным визитом в Астану по приглашению президента Казахстана.

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