Казахстан и Франция подпишут значимые контракты - Макрон

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Франция подпишут сегодня значимые контракты для продвижения стратегических и экономических отношений.

Как передает в среду Trend, об этом сказал находящийся с визитом в Астане президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в узком формате с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Макрон поблагодарил Токаева за приглашение совершить визит в Казахстан.

"Я очень рад, что смог приехать сегодня в Астану и встретиться с вами. Благодарю вас за организацию этого визита, который происходит в важный год для нашего двустороннего партнерства. Мы сможем продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть нашу приверженность Уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность и национальный суверенитет. Мы также сможем обсудить ключевые двусторонние вопросы. Мы являемся важными экономическими партнерами. Кроме того, хочу отметить, что мы подпишем значимые контракты, которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между нашими странами. Еще раз подчеркну, я очень рад встретиться сегодня с вами и обсудить нашу совместную повестку", - подчеркнул он.

Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития казахско-французского стратегического партнерства.

Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Отметим, что первого ноября Эмманюэль Макрон прибыл с официальным визитом в Астану по приглашению президента Казахстана.

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