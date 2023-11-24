Казахстан готов увеличить экспорт своей продукции в страны СПЕКА - Токаев

БАКУ /Trend/ - Казахстан готов увеличить экспорт своей продукции в страны СПЕКА.

Как передает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на первом саммите глав государств-участников Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

"Наши страны имеют большие возможности для расширения торговли и взаимовыгодной кооперации. Уже сегодня мы отмечаем поступательный рост товарооборота между Казахстаном и другими странами-участницами СПЕКА", - подчеркнул он.

По словам Токаева, в прошлом году объем взаимной торговли вырос на треть и составил порядка 10 миллиардов долларов США.

"Считаю, что в обозримой перспективе у нас есть все возможности удвоить данный показатель. Мы способны обеспечить друг друга различными товарами по конкурентным ценам, сократив импорт из других стран. Казахстан готов увеличить экспорт своей продукции в страны СПЕКА по 175 несырьевым товарным позициям на сумму 2,3 миллиарда долларов. Создание "зеленых" коридоров, устранение различных барьеров придадут существенный импульс нашему торговому сотрудничеству, в том числе в таких отраслях, как строительство, химическая и пищевая промышленность. Мы также готовы рассмотреть соответствующие предложения наших партнеров", - добавил Токаев.

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