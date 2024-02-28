В Казахстане заблокировано свыше 1000 попыток перечисления средств на счета террористических организаций

БАКУ /Trend/ - В 2023 году в Казахстане заблокировано свыше тысячи попыток перечисления средств на счета террористических организаций.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов в ходе встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Он отметил, что в связи с борьбой с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тысячи клиентов. "Установлено и заблокировано свыше 1,5 тысячи незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты. Выявлено 49 нелегальных майнеров, по которым проводится проверка. Идентифицировано и заблокировано 1,2 тысячи попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций", - сказал Малахов.

Токаев также был проинформирован, что ликвидирована 41 финансовая пирамида, пострадавшим возмещено 4,6 миллиарда тенге (около 10,2 миллиона долларов). "Заблокировано свыше 8 тысяч сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тысячи сайтов онлайн-казино. Совместно с банками второго уровня, финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года", - отметил Малахов.

Кроме того, он доложил, что предотвращены необоснованные бюджетные траты на 74 миллиарда тенге (около 176 миллионов долларов), пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано 7 ОПГ, в рамках досудебных расследований возмещен ущерб на 141 миллиард тенге (около 313 миллионов долларов), в сфере противодействия незаконному выводу капитала возвращены активы на 276 миллиардов тенге (около 612 миллионов долларов).