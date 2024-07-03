Генсек ООН прибыл в Казахстан

АСТАНА /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казахстан.

Как передает в среду Trend, генсек ООН примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в рамках дискуссии, которая будет проходить в формате "ШОС плюс".

Отметим, что саммит ШОС пройдет 4 июля под председательством Казахстана.

Мероприятие впервые пройдет в формате "Заседание Совета глав государств-членов ШОС" и Встречи "ШОС плюс".

Главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов, способствующих дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества ШОС, его перспектив, а также решению актуальных международных и региональных проблем.

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