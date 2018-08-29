За январь-июль 2018 года товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном увеличился на 48% и составил 215,7 млн. долларов. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил посол РУз в КР Комил Рашидов.

По его словам, в 2017 году взаимный товарооборот составил 259 млн. долларов.

«Несмотря на небольшой рост, эти показатели остаются на достаточно скромном уровне и носят несбалансированный характер, не соответствуя потенциалу экономик двух стран. Мы располагаем всеми возможностями и резервами для доведения объемов двусторонней торговли до 500 млн. в ближайшие годы. Это будет достигаться за счет расширения поставок востребованной на рынках двух стран продукции», - сказал он.

Также говоря о развитии экономического сотрудничества двух стран, Рашидов отметил, что в апреле 2018 года начала свою деятельность совместное узбекско-кыргызское предприятие по выпуску пластиковых окон и дверей в городе Ош, прорабатываются совместные проекты в сфере производство строительных материалов, текстильной и швейной продукции, автомобильной, сельскохозяйственной и бытовой техники.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.