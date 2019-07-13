Жээнбеков встретился с премьер-министром Казахстана Маминым

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, 12 июля, встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, прибывшим в Кыргызстан с официальным визитом, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Глава государства отметил, что это первый официальный визит Аскара Мамина в Кыргызстан после того, как он стал премьер-министром Казахстана, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Казахстан является одним из основных наших партнеров. Уверен, что в рамках Вашего визита создались хорошие предпосылки для широкого обсуждения кыргызско-казахстанских двусторонних отношений и подготовки важных решений», — подчеркнул Жээнбеков.

Он особо отметил, что Кыргызстан высоко ценит усилия Первого президента Нурсултана Назарбаева по развитию сотрудничества между братскими странами. С президентом Касым–Жомарт Токаевым сложились теплые и доверительные отношения.

«Совместными усилиями мы будем и далее развивать союзнические отношения и стратегическое партнерство. Я думаю, на сегодняшнем заседании Межправительственного совета у вас была хорошая возможность обсудить и принять решения по всем вопросам», — подчеркнул Жээнбеков.

Премьер-министр Казахстана выразил благодарность за теплый прием и передал слова наилучших пожеланий от Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента РК Касым-Жомарт Токаева.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании Межправительственного совета были обсуждены многие вопросы, стоящие на экономической повестке дня, подписаны взаимовыгодные соглашения.

«Между Кыргызстаном и Казахстаном товарооборот вырос на 15 процентов. В этом году мы поставили цель довести объем товарооборота до 1 $ млрд.», — подчеркнул Аскар Мамин.

Жээнбеков и Мамин обсудили все актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества.

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