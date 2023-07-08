Airbus готов предоставить Кыргызстану самолеты для внутренних перелетов

БАКУ /Trend/ - В Париже в здании представительства компании «Airbus» прошла встреча между чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана во Франции Садыком Шер-Ниязом и вице-президентом компании Airbus по странам Восточной Европы и Центральной Азии Жаком Гаригью, передает Trend.

Встреча была организована по инициативе Кыргызстана с целью усиления сотрудничества между Кыргызстаном и Францией в авиационной сфере.

Шер-Нияз выразил удовлетворение началом активного сотрудничества с компанией Airbus и рассказал о положительном опыте использования вертолетов, приобретенных ранее.

Посол также предложил расширить сотрудничество, особенно в приобретении среднеразмерных воздушных судов для полетов в гористых районах Кыргызстана и использования космического спутника компании Airbus для мониторинга приграничных территорий, изменения русел горных рек и эффективного использования сельскохозяйственных земель в Кыргызстане.

Жак Гаригью, в свою очередь, поделился опытом использования авиакомпанией Manas Airlines авиалайнера класса А220 и выразил готовность рассмотреть положительно предложение посла о предоставлении авиалайнеров класса ATR-72 вместимостью до 90 человек, оснащенных турбовинтовыми двигателями, для внутренних перелетов на короткие расстояния в стране. Были также обсуждены возможности и варианты финансирования использования спутника.