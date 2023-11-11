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Президентом Франции посетит Кыргызстан

Кыргызстан Материалы 11 ноября 2023 06:29 (UTC +04:00)
Президентом Франции посетит Кыргызстан

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эмманюэль Макрон принял приглашение Садыра Жапарова посетить Кыргызстан, сообщила пресс-служба главы Кыргызстана, передает Trend.

Согласно сообщению, в рамках рабочего визита президента Кыргызстана во Францию состоялись переговоры между Эмманюэлем Макроном и Садыром Жапаровым. Садыр Жапаров пригласил Макрона посетить Кыргызстан. Президент Франции с благодарностью принял приглашение.

Отмечается, в ходе переговоров между главами двух стран обсуждались текущие направления сотрудничества между Кыргызстаном и Францией, а также перспективы будущего сотрудничества.

Оба лидера выразили готовность укреплять двусторонние отношения и поднимать их на уровень партнерства, в том числе в области транспорта и торгово-экономических вопросов.

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