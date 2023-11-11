Президентом Франции посетит Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эмманюэль Макрон принял приглашение Садыра Жапарова посетить Кыргызстан, сообщила пресс-служба главы Кыргызстана, передает Trend.

Согласно сообщению, в рамках рабочего визита президента Кыргызстана во Францию состоялись переговоры между Эмманюэлем Макроном и Садыром Жапаровым. Садыр Жапаров пригласил Макрона посетить Кыргызстан. Президент Франции с благодарностью принял приглашение.

Отмечается, в ходе переговоров между главами двух стран обсуждались текущие направления сотрудничества между Кыргызстаном и Францией, а также перспективы будущего сотрудничества.

Оба лидера выразили готовность укреплять двусторонние отношения и поднимать их на уровень партнерства, в том числе в области транспорта и торгово-экономических вопросов.