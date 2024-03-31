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Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще более 28 километров границы

Кыргызстан Материалы 31 марта 2024 03:36 (UTC +04:00)
Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще более 28 километров границы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Представители Таджикистана и Кыргызстана достигли согласия относительно участка государственной границы протяженностью 28,37 километра, сообщила пресс-служба Кабинета министров Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, с 24 по 29 марта 2024 года в городе Баткен Баткенской области Кыргызской Республики прошла очередная встреча топографических рабочих групп и групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

На этой встрече было достигнуто согласие относительно 28,37 километров участка кыргызско-таджикской границы.

Далее стороны планируют продолжить работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Республики Таджикистан.

По результатам встречи был подписан соответствующий протокол.

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