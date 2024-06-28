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Генсек ООН посетит с визитом Кыргызстан

Кыргызстан Материалы 28 июня 2024 17:54 (UTC +04:00)
Генсек ООН посетит с визитом Кыргызстан
Фото: Официальный сайт ООН

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Кыргызстан с визитом 1-3 июля.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызстана Муратбек Азымбакиев.

«В рамках визита в г. Чолпон-Ата планируются двусторонние переговоры с Президентом Садыром Жапаровым, министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым, а также посещение одного из проектов ПРООН. Стороны обсудят состояние и перспективы сотрудничества в рамках ООН, обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня», - отметил Азымбакиев.

Отметим, что 3-4 июля Гутерриш примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Астане.

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