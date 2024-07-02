Генеральный секретарь ООН прибыл с визитом в Кыргызстан

БИШКЕК /Trend/ - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл в Кыргызстан, передает Trend.

Согласно информации, в международном аэропорту «Иссык-Куль» его встретил заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов.

В ходе визита планируются двусторонние переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым, а также посещение одного из проектов ПРООН.

Стороны обсудят текущее состояние и перспективы сотрудничества в рамках ООН и обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.