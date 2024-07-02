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Генеральный секретарь ООН прибыл с визитом в Кыргызстан

Кыргызстан Материалы 2 июля 2024 07:26 (UTC +04:00)
Генеральный секретарь ООН прибыл с визитом в Кыргызстан
Фото: Официальный сайт ООН

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл в Кыргызстан, передает Trend.

Согласно информации, в международном аэропорту «Иссык-Куль» его встретил заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов.

В ходе визита планируются двусторонние переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым, а также посещение одного из проектов ПРООН.

Стороны обсудят текущее состояние и перспективы сотрудничества в рамках ООН и обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

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