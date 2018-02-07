Таджикистан и Россия обсудили перспективы сотрудничества по туризму

7 февраля 2018 09:43 (UTC+04:00)

Таджикистан и Россия обсудили перспективы сотрудничества по туризму, сообщает ТаджикТА.

«Посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов встретился с руководителем Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олегом Сафоновым. В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере туризма, в частности, вопросы, связанные с обеспечением благоприятных условий для увеличения взаимного туристического потока», - сообщает департамент информации МИД РТ.

Таджикистанский дипломат подчеркнул, что президентом страны Эмомали Рахмоном текущий год объявлен «Годом развития туризма и народных ремесел».

Также И. Сатторов отметил, что Россия является одним из приоритетных партнеров Таджикистана в туристической сфере и выразил заинтересованность РТ в увеличении туристического потока из России в страну, обмене опытом в привлечении инвестиций в данную отрасль, налаживании сотрудничества между туроператорами двух стран.

В свою очередь, руководитель Ростуризма подчеркнул искреннюю заинтересованность российской стороны в налаживании более тесных связей с компетентным органом Таджикистана в области туризма. Также состоялся обмен мнениями относительно укрепления двусторонней договорно-правовой базы в указанной сфере.

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