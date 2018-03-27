Таджикистан обеспокоен продвижением террористов на севере Афганистана - МИД

27 марта 2018 16:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продвижение боевиков на север Афганистана вызывает серьезное беспокойство у Душанбе, заявил глава таджикского МИД Сироджиддин Аслов, передают таджикские СМИ.

"Активизация деятельности террористических группировок, их продвижение в северные районы Афганистана, в особенности на территории, граничащие с Таджикистаном, увеличение количества сторонников ИГИЛ, а также участие определенного количества граждан постсоветских республик в террористических группировках и движениях, присутствующих в Афганистане… вызывает наше серьезное беспокойство", - сказал Аслов.

В Ташкенте во вторник открылась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

По данным МИД Узбекистана, в работе форума принимают участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон.

На конференции участвуют спецпредставители по Афганистану и Пакистану от Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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