В Душанбе обновят систему теплоснабжения

Европейский банк реконструкции и развития выделил 10 миллионов долларов на реализацию проекта теплоснабжения в Душанбе, сообщает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

Как сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента Таджикистана, работы по программе пройдут в два этапа и завершатся в 2025 году.

В рамках проекта центральное отопление запланировано провести в квартиры и дома более 500 000 жителей Душанбе.

"Целью проекта является снижение потерь тепловой энергии, сокращение затрат на производство тепловой энергии и устранение аварий в сетях горячего водоснабжения Душанбе", - сказал министр финансов Таджикистана Файзиддин Гаххорзода.

Он отметил, что проект предусматривает установку новых труб и введение новой системы горячего водоснабжения в Душанбе.

После внедрения учет тепловой энергии будет осуществляться автоматически.

Кроме того, система позволит регулировать используемые мощности и внедрить современные формы оплаты без участия надзорных органов.