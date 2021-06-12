В Душанбе обновят систему теплоснабжения

Таджикистан 12 июня 2021 14:46 (UTC+04:00)
В Душанбе обновят систему теплоснабжения

Европейский банк реконструкции и развития выделил 10 миллионов долларов на реализацию проекта теплоснабжения в Душанбе, сообщает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

Как сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента Таджикистана, работы по программе пройдут в два этапа и завершатся в 2025 году.

В рамках проекта центральное отопление запланировано провести в квартиры и дома более 500 000 жителей Душанбе.

"Целью проекта является снижение потерь тепловой энергии, сокращение затрат на производство тепловой энергии и устранение аварий в сетях горячего водоснабжения Душанбе", - сказал министр финансов Таджикистана Файзиддин Гаххорзода.

Он отметил, что проект предусматривает установку новых труб и введение новой системы горячего водоснабжения в Душанбе.

После внедрения учет тепловой энергии будет осуществляться автоматически.

Кроме того, система позволит регулировать используемые мощности и внедрить современные формы оплаты без участия надзорных органов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Госкомитет в Туркменистане приобретет запчасти
Госкомитет в Туркменистане приобретет запчасти
Порты Турции перевалили более 5 млн тонн грузов из Греции
Порты Турции перевалили более 5 млн тонн грузов из Греции
Австрия увеличила импорт цемента из Турции более чем наполовину
Австрия увеличила импорт цемента из Турции более чем наполовину
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Известный писатель и ученый Чингиз Каджар похоронен на II Аллее почетного захоронения (ФОТО) Социум 14:47
В Душанбе обновят систему теплоснабжения Таджикистан 14:46
Госкомитет в Туркменистане приобретет запчасти Тендеры 14:44
Посол КР в США встретился с и.о.первого заместителя помощника Госсекретаря США Кыргызстан 14:43
В Алжире проходят выборы в нижнюю палату парламента Арабские страны 14:38
В результате стрельбы в Техасе пострадали 12 человек США 14:35
Порты Турции перевалили более 5 млн тонн грузов из Греции Турция 14:33
Австрия увеличила импорт цемента из Турции более чем наполовину Бизнес 14:32
Замглавы МИД Ирана прибыл в Вену на переговоры по СВПД Ядерная программа 14:31
Иран увеличивает импорт цемента из Турции Бизнес 14:27
НПЗ в Туркменистане приобретет нефть у иностранных компаний Энергетика 14:26
Грузия увеличила импорт цемента из Турции Бизнес 14:25
На рынке Узбекистана растет спрос на турецкий цемент Бизнес 14:20
Порты Турции перевалили до 7 млн тонн грузов из Италии Турция 14:18
Турецкий порт Амбарли принял более 300 судов Турция 14:15
Обзор основных событий финансового сектора Азербайджана за неделю Финансы 14:11
За неделю через аэропорт Бен-Гурион прошло рекордное с начала эпидемии число пассажиров Израиль 14:11
Грузия привлекла значительные средства в виде иностранной помощи Финансы 14:01
Грузия оценивает расходы госбюджета на борьбу с пандемией коронавируса Финансы 13:56
В Баку покажут спектакль для 10-месячных детей Культура 13:44
Грузия планирует профинансировать значительное число инвестпроектов Бизнес 13:41
Один из субъектов РФ намерен усилить экономическое взаимодействие с Туркменистаном Бизнес 13:37
Всемирно известный хореограф посетил Центр творчества Максуда Ибрагимбекова в Баку (ФОТО) Культура 13:28
В Грузии строят скоростную автомагистраль в рамках транспортного коридора Север-Юг Транспорт 13:26
Турция увеличила экспорт стали в Казахстан более чем на треть Турция 13:25
Грузоперевозки через аэропорт турецкого Трабзона незначительно сократились с начала года Турция 13:23
Порты Турции перевалили около 8 млн тонн сырой нефти Турция 13:20
Германия увеличила импорт электротоваров из Турции Бизнес 13:16
Полад Бюльбюль оглы выразил соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси в связи с кончиной архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ Александра Ищеина Общество 13:14
На рынке Казахстана растет спрос на турецкий цемент Энергетика 13:13
Макрон сообщил Джонсону о необходимости начать новый этап в отношениях двух стран Европа 13:11
У Литвы и Азербайджана еще лучшие возможности для дальнейшего экономического сотрудничества - вице-министр Экономика 12:55
Скончался известный писатель и ученый Чингиз Каджар из царского дома Каджаров, автор книг "Старая Шуша" и "Старый Баку" Социум 12:51
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов-нерезидентов 10 стран (ФОТО) Политика 12:45
Бесконтактная оплата проезда в лондонском такси Бакинской службы такси! Экономика 12:40
Nar завершил работы по оптимизации сети на территориях проведения ЕВРО-2020 ИКТ 12:39
Казахстанская компания объявила тендер на покупку интеллектуальной станции Тендеры 12:35
Литва заинтересована привлечь больше инвестиций из Азербайджана в новые проекты - вице-министр Бизнес 12:34
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Италии в Азербайджане (ФОТО) Политика 12:31
Институт биофизики АН Азербайджана будет готовить докторантов Общество 12:31
Ж/д оператор Казахстана привлечет услуги по ремонту оборудования Тендеры 12:27
Литва и Азербайджан могут создать торговые палаты для развития торговли - вице-министр Бизнес 12:27
Казахстанская нефтекомпания закупит стальной лист Тендеры 12:24
Казахстанское АО закупит насосное оборудование Тендеры 12:23
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла Общество 12:22
В Батуми открыли новый терминал для перевалки минеральных удобрений Строительство 12:18
Наблюдательный совет AZAL утвердил положения и составы комитетов по совершенствованию управления ЗАО (ФОТО) Экономика 12:11
Таджикистан и Узбекистан займутся совместной сборкой легковых авто Таджикистан 12:10
Порт в Казахстане закупит электроприводы Тендеры 12:08
АО в Казахстане объявило тендер на обустройство переездов через газопровод Тендеры 12:08
Литва может предложить Азербайджану быстрый маршрут для доставки товаров в страны Скандинавии - вице-министр Энергетика 12:06
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 619 новых случаев, 5 летальных исходов Кыргызстан 12:04
Порты Турции перевалили около 600 тыс. тонн грузов из Туниса Турция 12:03
В Баку прошла церемония награждения медалью имени Вагифа Самедоглу (ФОТО) Культура 12:02
Литовские компании заинтересованы в участии в проектах солнечной энергетики в Азербайджане - вице-министр Энергетика 12:00
Обзор основных событий в нефтегазовом секторе Азербайджана за неделю Энергетика 11:42
Порты Турции перевалили более 5 млн тонн грузов из Египта Турция 11:35
Узбекистан ратифицировал две международные конвенции Узбекистан 11:27
В Казахстане будут признаны паспорты вакцинации граждан Венгрии, Таиланда и Монголии Казахстан 11:25
На пастбища освобожденного Кельбаджара переносятся животноводческие и пчеловодческие хозяйства (ФОТО) Общество 11:25
Освобожденное село Кямаллы Лачинского района (ВИДЕО) Политика 11:19
Международные спортивные мероприятия приносят Азербайджану как политические, так и экономические дивиденды - депутат Политика 11:18
Блинкен поздравил россиян с Днем России США 11:08
Во всех регионах Туркменистана начался сбор урожая пшеницы Бизнес 11:00
В Иране началась вакцинация собственным препаратом от коронавируса Общество 10:58
На этой неделе в Азербайджане подорожало золото (ОБЗОР) Финансы 10:58
Грузинский экспорт меда достиг почти $117 тыс. Бизнес 10:52
Среднемесячная номинальная зарплата в Нахчыванской АР незначительно выросла Финансы 10:45
В Баку запустили экспресс-автобусы для болельщиков ЕВРО-2020 (ФОТО) Общество 10:34
На этой неделе манат подешевел к евро (ОБЗОР) Финансы 10:27
В Париже полиция разогнала нелегальную вечеринку, собравшую сотни молодых людей Европа 10:18
В Баку прошел показ мод из бабушкиного сундука (ФОТО) Социум 10:16
Рост экономики Азербайджана восстановился - эксперт Экономика 10:07
В Азербайджане названа дата полной выплаты всех пенсий Общество 10:00
Туркменистан и Украина обсудили вопросы укрепления инвестсотрудничества Бизнес 09:56
На юге Китая из-за утечки метилформиата погибли восемь человек Другие страны 09:55
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 09:53
Самолет AZAL Airbus A320 не взлетел из-за попадания птицы в двигатель Общество 09:51
Пашинян планирует рукой армянина пролить кровь другого армянина – экс-посол Армения 09:44
СЕ работает над комплексом мер по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией - генсек Политика 09:34
Комментатору «Матч ТВ» Моссаковскому не стоило нарушать законы Азербайджана – Андронов Политика 09:31
Российский лоукостер будет летать из Ростова, Краснодара и Минеральных Вод в Баку Транспорт 09:24
Грузия и Узбекистан планируют открыть новые транспортные маршруты между Европой и Азией Бизнес 09:21
Сегодня Баку принимает первую игру ЕВРО-2020 Общество 08:49
Формат проведения Евро-2020 больше не будет использоваться в УЕФА Спорт 08:47
1118 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане Казахстан 08:11
В Джорджии произошла стрельба США 07:56
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,19 млн человек Турция 07:29
Страховому рынку Азербайджана удалось избежать масштабных негативных последствий, вызванных COVID-19 Финансы 07:18
Кандидатура Фарида Гаибова выдвинута на пост президента Международной федерации гимнастики Общество 07:07
Не менее 11 горняков оказались под завалом в шахте в Колумбии Другие страны 06:21
В результате ракетного обстрела на севере Ирака погиб турецкий военнослужащий Турция 05:43
Глава МИД Италии поздравил футбольную сборную с победой в стартовом матче Евро Европа 05:09
В Британии заявили, что лидеры G7 примут декларацию по борьбе с новыми пандемиями Европа 04:37
Автобус рухнул в овраг на юге Мексики Другие страны 03:54
Генсек ООН считает недостаточными усилия G7 по борьбе с коронавирусом В мире 02:51
Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал Roland Garros Спорт 01:53
Британия может снять коронавирусные ограничения на месяц позже, чем планировалось Европа 01:29
Сборная Италии обыграла Турцию в матче открытия чемпионата Европы по футболу Спорт 00:53
Турецкая разведка нейтрализовала еще одного главаря террористов в Ираке Турция 00:36
Все новости