Сократились поставки электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - В январе - сентябре 2022 года экспорт электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан сократился на 22,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (30,5 миллиона долларов) - до 23,5 миллиона долларов.

Об этом передает Trend в четверг со ссылкой на Таможенную службу Таджикистана.

Как сообщается, в указанный период Таджикистан также экспортировал электроэнергию в Афганистан на сумму 58,4 миллиона долларов.

По данным статистического ведомства Таджикистана, в январе - сентябре 2022 года из Таджикистана за рубеж всего было поставлено электроэнергии на сумму около 100 миллионов долларов, что на 11,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Отметим, что в январе - сентябре 2022 года Таджикистан экспортировал в Узбекистан товаров на сумму 144,2 миллиона долларов.