АБР назначил нового постоянного представителя в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) назначил Ко Сакамото своим новым постоянным представителем в Таджикистане, передает Trend.

Ожидается, что он вступит в должность в начале 2025 года.

Господин Сакамото будет руководить работой АБР в Таджикистане в тесном сотрудничестве с правительством и другими заинтересованными сторонами. Он также будет руководить разработкой и реализацией новой стратегии партнерства АБР с Таджикистаном на 2026-2030 годы, которая будет соответствовать национальным приоритетам развития. Текущая стратегия партнерства завершится в 2025 году.

«В течение 26 лет АБР стремился быть надежным партнером Таджикистана», — сказал г-н Сакамото. «Я с нетерпением жду возможности укрепить наше прочное партнерство со страной и тесно работать с правительством и всеми партнерами по развитию, чтобы продолжать поддерживать Таджикистан в решении проблем, связанных с изменением климата, развитии частного сектора, регионального сотрудничества и интеграции и устойчивого экономического роста во благо всем в стране».

Г-н Сакамото, гражданин Японии, имеет 18 лет профессионального опыта в области международного развития в 19 странах, включая 13 лет работы в АБР. До этого назначения он работал в Департаменте трансформации АБР, отвечал за разработку и реализацию новой операционной модели АБР, и курировал транспортный портфель АБР в нескольких странах Центральной и Западной Азии. У него степень магистра в области транспортной экономики Университета Leeds Великобритании и степень бакалавра по экономике от Международного христианского университета Японии.

Ко Сакамото сменит Шенни Кэмпбелл, которая работала в Таджикистане с 2021 года и недавно была назначена постоянным представителем АБР в Лаосской Народно-Демократической Республике.

Таджикистан присоединился к АБР в 1998 году. На протяжении 26 лет АБР поддерживал широкий спектр секторов: от стратегической дорожной и энергетической инфраструктуры до климата и сельского хозяйства, здравоохранения, образования, городского развития, управления государственным сектором и финансов, предоставив в общей сложности более 2,7 млрд долларов США помощи, включая свыше 2,2 млрд долларов США в виде грантов.

АБР стремится к созданию процветающего, инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом усилий по искоренению крайней бедности. АБР создан в 1966 году, в него входят 69 стран, из которых 49 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.