Впервые состоится мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН

БАКУ /Trend/ - В рамках председательства Таджикистана в СНГ впервые состоится совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил посол Таджикистана в Азербайджане Ильхом Абдурахмон на брифинге посольства, посвящённом председательству Таджикистана в СНГ в 2025 году.

"Впервые в истории СНГ на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире всемирной организации будет проведено совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН. Будет также оказано содействие принятию очередной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о сотрудничестве между ООН и СНГ," - сказал посол.

По его словам, в политическом измерении усилия будут направлены на дальнейшее продвижение положительного имиджа СНГ на мировой арене в качестве интеграционного объединения, расширение связей Содружества с Организацией Объединенных Наций и eë специализированными учреждениями, а также региональными организациями ШОС, ОДКБ, ЕАЭС и другими. В рамках этого процесса будет проведена серия совместных мероприятий по конкретным вопросам, а также будет рассматриваться вопрос о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ.