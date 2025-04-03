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Президент Таджикистана обсудил с главой ЕБРР развитие сотрудничества

Таджикистан Материалы 3 апреля 2025 17:51 (UTC +04:00)
Президент Таджикистана обсудил с главой ЕБРР развитие сотрудничества
Фото: Пресс-служба президента Таджикистана

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Умар Абакыров
Умар Абакыров
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ДУШАНБЕ/Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в Самарканде.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Таджикистана.

В ходе встречи были обсуждены ключевые направления сотрудничества. Было отмечено, что за период сотрудничества ЕБРР реализовал в Таджикистане 184 проекта на общую сумму более одного миллиарда долларов. Проекты охватывают укрепление финансовой системы, развитие частного сектора, а также транспортную и энергетическую отрасли Таджикистана.

Рахмон подчеркнул важность совместных проектов в условиях внешних экономических вызовов, отметив необходимость расширения сотрудничества для продолжения экономических реформ и повышения устойчивости экономики страны.

Также обсуждалось привлечение грантовых и льготных средств для реализации приоритетных инициатив, в том числе в рамках "зеленой повестки дня".

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