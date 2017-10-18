Япония оказывает Туркменистану содействие в сфере сейсмологии

18 октября 2017 15:01 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялся туркмено-японский семинар по обмену опытом в снижении рисков стихийных бедствий, пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

Форум организован в рамках совместного проекта "Улучшение системы сейсмологических наблюдений на территории города Ашхабада и вокруг него", в котором задействованы институт сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана (АНТ) и Японское агентство международного сотрудничества (JICA).

"Цель встречи - ознакомление с ведущими мировыми разработками и японским опытом по снижению риска стихийных бедствий и с задачами проекта, установление прямых контактов между научными ведомствами, родственными отраслевыми структурами, работающими в сферах сейсмологии, строительства, ликвидации чрезвычайных ситуаций",- сказано в статье.

Агентством JICA Туркменистану будет передано современное сейсмологическое оборудование по регистрации сильных движений грунта, цифровые сейсмические станции, программные средства по обработке и интерпретации материалов. Намечено установить три цифровые сейсмические станции, десять комплектов аппаратуры по регистрации сильных движений грунта.

Ожидается, что туркменские специалисты пройдут стажировку, обучение современным технологиям обработки сейсмологической информации в Японии.

Прикаспийская страна расположена в сейсмически опасной зоне. В ночь на 6 октября 1948 года Ашхабад пережил катастрофическое землетрясение, сила которого достигала 10 баллов и унесла многочисленные жизни.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
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