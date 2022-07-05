Туркменистан и ВТО обсудили перспективы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с заместителем генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Чжаном Сяньченем, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом, передает Trend со ссылкой на пресс-службу туркменского МИД.

В ходе встречи Мередов проинформировал Сяньченя о проводимой в Туркменистане подготовительной работе для вступления в ВТО, которая включает в себя совершенствование национальной законодательной базы, внешнеторговых процедур и правил.

Кроме того, он подчеркнул, что нарастающие тенденции экономической глобализации в современном мире, особенно после пандемической ситуации, поставили перед Туркменистаном задачу более интенсивной интеграции в систему международных торгово-экономических связей.

Стороны отметили, что в последние годы отношения между Туркменистаном и ВТО заметно активизировались.

Как известно, в феврале нынешнего года в ходе заседания Генерального совета ВТО туркменская сторона официально подала заявку на вступление в организацию в соответствии со статьей XII Марракешского соглашения.

По итогам рассмотрения страны - участницы Генерального совета ВТО единогласно одобрили заявку Туркменистана и приняли решение о предоставлении ему статуса "присоединяющейся страны".