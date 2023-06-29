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В Туркменистане пройдет церемония открытия города Аркадаг

Туркменистан Материалы 29 июня 2023 06:42 (UTC +04:00)
В Туркменистане пройдет церемония открытия города Аркадаг

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БАКУ /Trend/ - Церемония открытия нового города Аркадаг, что в переводе с туркменского означает "Покровитель", назначена на 29 июня, передает Trend.

Министерству иностранных дел, городскому управлению Аркадага, министерству торговли и внешнеэкономических связей, министерству культуры и Союзу промышленников и предпринимателей было поручено организовать церемонию открытия города на высоком организационном уровне.

Торжества в городе, расположенном в 30 км от Ашхабада, состоятся в день 66-летия лидера туркменского народа, председателя Халк маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедова, которого в стране называют Аркадаг. Именно по его инициативе в 2019 году и началось строительство современного города.

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